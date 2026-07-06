Трамп и се заблагодари на ФИФА што го поништи црвениот картон на најдобриот играч на САД

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, ѝ се заблагодари на ФИФА по одлуката за условна суспензија на американскиот репрезентативец Фоларин Балогун, што му овозможи да игра во осминафиналето на Светското првенство против Белгија.

Ви благодарам на ФИФА што го направивте она што беше исправно и што исправивте голема неправда – напиша Трамп на својата социјална мрежа Truth Social.

Балогун доби директен црвен картон пред три дена на натпреварот против Босна и Херцеговина, откако го згази Тарик Мухаремовиќ.

ФИФА објави дека, со примена на член 27 од Дисциплинскиот правилник, спроведувањето на автоматската суспензија е одложено за условен период од една година. Доколку Балогун повтори прекршок од слична природа и тежина во тој период, казната ќе се активира, без оглед на какви било нови дисциплински мерки.