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15.06.2026
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Понеделник, 15 јуни 2026
Неделник

Солзите говорат сѐ: Oва е јунакот на Зеленортските острови

Фудбал

15.06.2026

Херој на сензационалното реми на Капо Верде против Шпанија (0:0), во натпреварот од првото коло од групата „Х“, беше искусниот голман на Возиња, човекот кој ја спаси мрежата со своите нереални интервенции и ѝ донесе на својата земја историски бод на Светското првенство.

По натпреварот, тој не можеше да ги скрие своите емоции.

  • Целиот мој живот работев и чекав вакви моменти. Ова е нашиот сон. Многу генерации од минатото сонуваа за нешто вакво, но никогаш не успеаја да го остварат. Ние сме. Ова е исполнување на сонот што го чекавме толку долго – рече Возиња.
Сензација: Зеленортските острови останаа непоразени со Шпанија

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