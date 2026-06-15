Солзите говорат сѐ: Oва е јунакот на Зеленортските острови

Херој на сензационалното реми на Капо Верде против Шпанија (0:0), во натпреварот од првото коло од групата „Х“, беше искусниот голман на Возиња, човекот кој ја спаси мрежата со своите нереални интервенции и ѝ донесе на својата земја историски бод на Светското првенство.
По натпреварот, тој не можеше да ги скрие своите емоции.
- Целиот мој живот работев и чекав вакви моменти. Ова е нашиот сон. Многу генерации од минатото сонуваа за нешто вакво, но никогаш не успеаја да го остварат. Ние сме. Ова е исполнување на сонот што го чекавме толку долго – рече Возиња.