Скалони до навивачите: Жал ми е што не можев да ви донесам уште еден трофеј и да ви дадам нова радост

Селекторот на аргентинската фудбалска репрезентација, Лионел Скалони, им се обрати на навивачите по Светското првенство.

Во финалето на турнирот, Аргентина загуби со 1:0 од Шпанија по продолженија.

Ми останува само едно да кажам: Жал ми е што не можев да ви донесам уште еден трофеј и да ви дадам нова радост, дури и само за неколку дена, за да ви помогнам да ги заборавите сите лоши работи во животот. Но, сакам да се сетите што се обидовме да ви покажеме со оваа група играчи – моите воини, како што ги нареков во разговорите со мојата сопруга. Вечно сум благодарен на мојот тренерски персонал, на играчите, на персоналот на Аргентинската фудбалска асоцијација, на сите што работат зад сцената за да ни биде удобно и на секој од вас за вашата љубов и поддршка, напиша Скалони на социјалните мрежи.