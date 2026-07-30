Семејството на зетот на Трамп сака да влезе во Светските првенства на ФИФА

Инвестициската фирма „Трајв Капитал“, во сопственост на Џош Кушнер, планира да учествува во проект вреден 20 милијарди долари предводен од ФИФА.

Џош Кушнер, брат на Џаред Кушнер и зет на американски претседател Доналд Трамп, покажа интерес за инвестирање во нова филијала на ФИФА. Оваа инвестиција би се реализирала преку неговата компанија „Трајв Капитал“. Проектот, наречен „ФИФА Форвард Ентерпрајз“ (ФФЕ), е најавен како идна фокусна точка за комерцијални операции и организирање спортски настани на оваа светска фудбалска организација.

Детали за инвестициите и планови на ФИФА



Според најавата на претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, ФФЕ ќе вреди околу 20 милијарди долари. Целта е да се продадат до 20% од акциите на филијалата и со тоа да се генерира приход од околу 4,2 милијарди долари. „Трајв Капитал“, предводен од Џош Кушнер, е меѓу потенцијалните инвеститори кои би можеле да станат акционери на оваа нова компанија. Во меѓувреме, „Џ.П. Морган“ ќе игра клучна улога во водењето на процесот на наоѓање инвеститори.

Важноста на соработката и реакцијата на фудбалските институции



Како резултат на овие планови, Џош Кушнер се обврза да биде гарант преку својата фирма во процесот на привлекување инвеститори. Од друга страна, ФИФА нагласи дека новите акционери нема да имаат пристап до фудбалско управување или контрола врз новата компанија. Оваа одлука предизвика бројни реакции кај европските фудбалски асоцијации.

Критики кон УЕФА и другите асоцијации за отворањето кон приватни инвеститори



Покрај тоа, УЕФА и другите национални федерации изразија загриженост за начинот на кој се развива проектот без пошироки консултации. Тие предупредуваат дека вклучувањето на приватен капитал би можело значително да го промени моделот на управување на светскиот фудбал. Сепак, претседателот Џани Инфантино долго време негува блиски односи со Доналд Трамп и неговата придружба, особено по доделувањето на организацијата на Светското првенство во 2026 година на Соединетите Американски Држави, Мексико и Канада.

Иднината на проектот ФИФА Форвард Ентерпрајз



Конечно, се предвидува дека развојот на проектот ФФЕ ќе донесе големи промени во начинот на финансирање и управување со меѓународниот фудбал. Иницијативата на Џош Кушнер преку Thrive Capital може да влијае на текот на глобалните спортски настани организирани од FIFA Forward Enterprise (FFE). Клучни зборови како „инвестирање во нова комерцијална подружница на FIFA“ остануваат централни за разбирање на овој процес.