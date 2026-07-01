Овој мексикански тинејџер е блиску до рекорд на Пеле

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По трите победи во групната фаза, домаќинот на Светското првенство 2026 Мексико обезбеди пласман во осминафиналето со триумф над Еквадор од 2-0 во натпревар во кој мексиканскиот тинејџер Гилберто Мора стана вториот најмлад фудбалер во историјата на мундијалските турнири што се појави во почетниот состав во нокаут фазата.

Фудбалерот на мексиканскиот прволигаш Тихуана се најде во стартните 11 и остана на теренот до 59. минута кога беше заменет со Брајан Гутиерез, и на возраст од 17 години и 259 денови стана вториот најмлад стартер во нокаут фазата.

Пред него е само легендарниот Бразилец Пеле, кој со 17 години и 239 денови настапи во четвртфиналето против Велс (1-0) на Светското првенство во 1958 година. Пеле на тој натпревар го постигна и победоносниот гол за Бразил.

Бразилците на тоа Светско првенство ја освоија титулата, а на патот до конечниот успех Пеле постигна хет – трик во полуфиналето против Франција (5-2), како и два гола во финалето против Шведска.