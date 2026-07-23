Наполи и Лукаку ќе се разделат

– Наполи одлучи да отвори преговори за трансфер на напаѓачот Ромелу Лукаку, објави „Corriere dello Sport“.

Според италијанскиот весник, 33-годишниот Белгиец е официјално ставен на трансфер-листата, а Наполи чека понуди.

Претставници на клубот се сретнаа со агентот на играчот, Федерико Пасторело, и страните одлучија да не ја продолжат соработката. Наполи сакаше Лукаку да прифати намалување на платата, но играчот не го поддржа ова.

Извршниот директор на Наполи, Аурелио Де Лаурентис, исто така го дели ова мислење, и сите сега чекаат соодветни понуди. Бројни клубови се поврзуваат со напаѓачот со недели, но никој не направил никакви официјални потези.

Лукаку е во Наполи од август 2024 година. Неговиот договор важи до 30 јуни 2027 година.

Во сезоната 2025/26, напаѓачот постигна еден гол на седум натпревари.

„Transfermarkt“ ја проценува трансферната вредност на играчот на шест милиони евра