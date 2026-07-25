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Лукаку не сака да биде втор напаѓач во Наполи

Фудбал

25.07.2026

Агентот Федерико Пасторело, кој го застапува напаѓачот на Наполи, Ромелу Лукаку, одговори на прашање за иднината на неговиот клиент.

– Може ли тој да биде втор напаѓач во Наполи? Секако дека не. Тој е извонреден играч и тоа го докажал повеќе пати. Тој е еден од најплодните напаѓачи во светот. Би ни било многу тешко да прифатиме таква ситуација. Секако, може да има одредени хиерархии на почетокот, но потоа сè се одлучува на теренот. Ромелу не е од оние што остануваат таму каде што не е потребен. Ќе се обидеме да видиме дали има решение. Искрено, тешко ми е да замислам дека Ромелу игра како втор избор, изјави Пасторело за „Скај Спорт“.

Лукаку е во Наполи од летото 2024 година. Минатата сезона, 33-годишниот Белгиец одигра седум натпревари во сите натпреварувања и постигна еден гол. Тој го пропушти поголемиот дел од сезоната поради повреди.

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