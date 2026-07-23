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23.07.2026
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Четврток, 23 јули 2026
Неделник

Mислите дека „Алфа Ромео“ прави лоши теренци, видете го овој?

Технологија

23.07.2026

На Тркалезната маса на италијанската автомобилска индустрија, организирана од Министерството за претприемништво и производство во Италија (МИМИТ), оперативниот директор на „Стелантис“ за проширена Европа, Емануеле Капелано ја откри првата фотографија од новиот модел „Ц-СУВ“ на „Алфа Ромео“.

Засега првата и единствена фотографија од новото возило не открива многу, но барем стигна потврда дека италијанскиот автопроизводител „готви“ нешто. Новиот модел ќе биде заснован на платформата „СТЛА медиум“ и ќе нуди повеќе видови погонски склопови. Дизајниран е во центарот на „Алфа Ромео“ во Торино, а ќе се произведува во фабриката во Мелфи.

Официјалното претставување на новиот „Ц-СУВ“ е предвидено за крајот од 2027 година, како дел од стратешкиот план „Фастлејн 2030“ на „Стелантис“