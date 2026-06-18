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Неделник

Ибра со критики за играта на Роналдо

Фудбал

18.06.2026

Поранешниот шведски напаѓач Златан Ибрахимовиќ го критикуваше капитенот на Португалија, Кристијано Роналдо, за грешка во 68. минута од натпреварот на Светското првенство во 2026 година против ДР Конго (1:1). Португалскиот напаѓач не му ја остави топката на својот соиграч туку се одлучи на тежок удар кој заврши крај стативата.

– Обично, како напаѓач, се движите од една статива на друга за да привлечете дефанзивец со себе и да создадете простор за вашиот соиграч. Очигледно, Кристијано, направи погрешен избор во тој момент, рече Ибрахимовиќ за Фокс.

Четириесет и едногодишниот Роналдо го одигра целиот натпревар и не успеа да постигне гол.

Португалија и Демократска Република Конго имаат по еден бод во К-групата, Колумбија е лидер со три, Узбекистан е без освоен бод.

Во второто коло Португалија ќе игра против Узбекистан на 23 јуни

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