Фудбалер на Фиорентина колабираше на терен

Верона ја победи Фиорентина со 1:0 во Серија А. Натпреварот го реши Бренеде во 95.минута.

Верона ја прекина серијата од два порази и со овој триумф дополнително се оддалечи од опасната зона. Фиорентина го доживеа третиот пораз во низа и остана на шеттото место на табелата.

Дуелот на „Бентегоди“ во Верона го обележа моментот од 65.минута, кога фудбалерот на Фиорентина, Мојзе Кен колабираше на теренот. Кен неколку минути пред да се онесвести доби удар со колено во главата.

Имаше рана над окото, му беше укажана помош, се врати на теренот, но потоа остана да лежи на тревата. На носилка беше однесен од теренот.

Да потсетиме, на 1 декември, друг првотимец на Виола, Едоардо Бове, колабираше на теренот за време на натпревар против Интер.

Moise Kean has collapsed on field after a head injury pic.twitter.com/5LVl5KEB62