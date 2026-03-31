Федерацијата на Гана мислеше дека ќе ја победи Германија па го смени селекторот

 – Ото Адо е отпуштен од функцијата селектор на репрезентацијата на Гана, објавено е на веб-страницата на Фудбалската асоцијација на Гана (GFA).

– Фудбалската асоцијација на Гана (GFA) изразува искрена благодарност до Адо за неговиот придонес во тимот и му посакува успех во неговите идни напори. GFA ќе објави нов селектор навреме, се вели во соопштението.

Овој месец, Гана загуби од Германија (1:2) и Австрија (1:5) во пријателски натпревари. Националната репрезентација, предводена од 50-годишниот Адо, претходно се квалификуваше за Светското првенство во фудбал во 2026 година.

Светското првенство во фудбал во 2026 година ќе се одржи во Канада, САД и Мексико од 11 јуни до 19 јули.

Гана ќе се соочи со Панама, Хрватска и Англија во групната фаза

