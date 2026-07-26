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Неделник

Џеко останува во Шалке

Фудбал

26.07.2026

Репрезентативецот на Босна и Херцеговина, Един Џеко, се согласи да потпише нов договор со Шалке 04.

Според новинарот Фабрицио Романо, 40-годишниот напаѓач, кој го напушти Шалке ова лето како слободен агент, ќе остане во германскиот клуб уште една сезона. Џеко ги отфрли понудите од италијанската Серија А и американската МЛС.

Напаѓачот се приклучи на Шалке на 22 јануари 2026 година, откако му истече договорот со Фиорентина. Во сезоната 2025/26, тој постигна осум гола и имаше три асистенции во 29 натпревари.

„Трансфермаркт“ го проценува играчот на милион евра.

Во сезоната 2025/26, Шалке заработи 70 бода, завршувајќи прв во Бундеслигата 2 и враќајќи се во првата лига на Германија

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