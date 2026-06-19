Aко Канада и Швајцарија одиграат нерешено, БИХ може да извиси

Канадската репрезентација постигна висока победа против Катар со 6:0 во Ванкувер. Но, дуелот остана во сенка и на повредата на канадскиот фудбалер Исмаел Коне кој заработи скршеница и мораше да биде опериран.

– Ќе останеме приземјени, нема да се претеруваме. Ќе се погрижам тимот да биде подготвен во секој поглед да се фокусира и концентрира и да се натпреварува за да ја освои групата и навистина да се подготви за успех на овој турнир. Но, во оваа работа научив дека, знаете, големите моменти не доаѓаат толку лесно и мора да ги цените и мора да ги славите, изјави селекторот на Канада, Џеси Марш.

Канадскиот селектор ја пренесе и атмосферата од соблекувалната.

– Да бидам јасен. Играчот му се извини на Исмаел, влезе во соблекувалната и му се извини. Затоа не мислам дека мислел на толку грозоморен старт или грозоморна ситуација. Затоа не го обвинувам за тоа. Но, не ја разбирам реакција од целата нивна клупа за црвениот картон кога беше чист фаул што му скрши нога на играчот. Толку чудно однесување, појасни Марш.

Во последното коло од групата Б Канада во Ванкувер ќе игра против Швајцарија.