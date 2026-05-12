Музичка младина на Македонија со уште два концерти оваа недела во Скопје

Музичка младина на Македонија продолжува со концертната серија „Млади за млади“ во рамки на програмата „Млад музички албум“, поддржана од Министерството за култура и туризам, ќе се претстави со со уште два концерти оваа недела во Скопје.

На 12 мај (вторник) со почеток во 19:00 часот, во Салон 19:19 при КИЦ – Скопје, ќе настапат младите музичари Лука Костовски – тромбон (класа доц. м-р Димче Белчовски) и Војдан Алексовски – фагот (класа проф. Горан Зафировиќ), со пијано придружба на Весна Тасевска. На програмата се дела од Шулек, Јонген, Телеман, Вајсенборн, Стојовски, Прајор, Вебер и Глиер.

Вториот концерт ќе се одржи на 14 мај (четврток) во 19:00 часот во Музејот на македонската борба – Скопје, каде ќе настапат Јована Филиповска – виола (класа проф. Христијан Моневски) и Ева Малиновска – виолончело (класа проф. Маре Видевска), со пијано придружба на Ива Виденовиќ. Публиката ќе има можност да слушне дела од Бах, Хајдн, Форе, де Фаља, Форсајт и Пјацола.