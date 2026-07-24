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24.07.2026
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Петок, 24 јули 2026
Неделник

Камерен концерт на Алтус НЗ Ансамбл насловен „Континуитет“ вечерва на Скопско лето

Музика

24.07.2026

Вечерва, 24.07.2026г. (петок), со почеток во 20:30 часот во Салон 19’19 (Културно информативен центар) ќе се одржи камерен концерт на Алтус НЗ Ансамбл насловен „Континуитет“.

Учествуваат: Гонца Богоромова Краповски – сопран, Елена Стојческа – флејта, Игор Иванов – кларинет, Мартин Димитров – виолина, Александар Лаовски – виола, Паскал Краповски – виолончело, Маријана Николовска – пијано, Roman Petiot – гитара, Pascal Gallois –  уметнички директор. 
Диригент е Ана Спасовска, а на програмата ќе бидат изведени дела од Андовска, Caplet, Connesson, De Falla, Piazzolla. Ravel, Saint-Saëns, Шахов, Спировски, Темков, Villa-Lobos и Зографски.

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