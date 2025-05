Дензел Вашингтон доби почесна Златна палма во Кан

Американскиот актер Дензел Вашингтон доби ненајавена почесна Златна палма на Канскиот филмски фестивал во понеделник вечерта, како признание за неговата извонредна кариера, соопштија организаторите.

Дензел Вашингтон (70) е во градот на југот на Франција на премиерата на најновиот филм на американскиот режисер Спајк Ли, „Од највисоко до најниско“, адаптација на „Високо и ниско“ на легендарниот јапонски режисер Акира Куросава, што исто така беше прикажан во понеделникот.

Ненајавеното признание следеше по проекцијата на ретроспективата на брилијантната кариера на Дензел Вашингтон во фестивалската палата.

Веста ја соопшти директорот на фестивалот, Тиери Фремо.

Ли му ја врачи почесната палма на Вашингтон.

Канскиот филмски фестивал трае до 24 мај.

Denzel Washington receives a surprise Palme d’Or from Spike Lee at the world premiere of their film “Highest 2 Lowest”. ✨ #CannesFilmFestival



🎥 @Variety pic.twitter.com/bmhX0q9TCp