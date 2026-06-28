Д Фестивал викендов го промени пулсот на Штип

Д Фестивал е дел од современата македонска фестивалска култура – онаа што се гради од звук, патување, дружење, кампување, локална енергија и чувство дека еден викенд може да го промени пулсот на цел град.

Програмата е распоредена по денови, сцени и саатници, што покажува дека фестивалот не се потпира само на неколку големи имиња, туку на густо, повеќеслојно фестивалско искуство.

Она што го прави Д Фестивал поважен од обичен музички викенд е просторот околу сцените. ПлоштАрт зоната носи работилници, спортски активности, јога, шах, аеробик, оригами, карате, џиу-џицу, презентации на граѓански организации и содржини што ја отвораат фестивалската публика кон нешто пошироко од вечерната концертна програма.

Одлуката влезот да биде бесплатен е најсилниот редакциски момент на ова издание. Таа не ја поништува вредноста на фестивалот, туку ја пренасочува: од култура како стока кон култура како достапен јавен простор. Секако, големите фестивали имаат трошоци, продукција, логистика и сериозна организациска тежина. Но кога организаторите избираат да ја отворат програмата за сите, праќаат порака дека музиката не смее да биде само за оние што можат најлесно да си ја дозволат.

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Таквата одлука е особено значајна за младата публика. Фестивалите не се само забавни викенди; тие создаваат навики, вкус, припадност и меморија. Некој што првпат ќе слушне бенд во живо, што ќе открие нов жанр, што ќе патува со друштво во друг град, што ќе ја почувствува сцената како свое место – можеби токму таму ја почнува својата лична културна биографија.

Што значи ова за македонската фестивалска сцена

Македонија има потреба од настани што ја извлекуваат културата од затворените сали и ја враќаат таму каде што најсилно се чувствува – меѓу луѓето. Д Фестивал во Штип го прави токму тоа: ја претвора музиката во повод за движење, градска економија, локална видливост, младинска енергија и регионална размена.

Во истата логика може да се читаат и други летни културни настани, од When in Krusevo 2026 до фестивалските приказни во Охрид, Скопје, Прилеп и другите градови. Кога фестивалот има јасен идентитет, тој не е само програма за викенд. Тој станува начин еден град да се слушне поинаку.

Штип овие денови звучи како град што сака да биде слушнат. А Д Фестивал, со својата програма, отворен влез и силна концентрација на публика, покажува дека современата македонска култура не мора секогаш да чека големи институционални гестови. Понекогаш ѝ треба сцена, летна ноќ, публика што се движи и доволно доверба дека музиката сè уште може да собере луѓе на исто место.