23.08.2025
Сабота, 23 август 2025
Поврзани вести
Свет
|
Во три сириски провинции нема да се одржат парламентарни избори поради „безбедносни причини“
23.08.2025
Свет
|
Иран изградил фабрики за оружје во неколку држави
23.08.2025
Свет
|
Кина е подготвена да испрати свои војници во Украина како дел од безбедносните гаранции
23.08.2025
Свет
|
Сопругата на Ердоган ја повика Меланија Трамп да покаже сочувство и за децата во Газа
23.08.2025
Македонија
|
Мицкоски: Благодарност до ЕБР за нивната пожртвуваност и посветеност кон граѓаните и татковината
23.08.2025
Фудбал
|
Тренерот на Тотенхем, Томас Франк, ги повтори успесите на Мурињо и Конте против Гвардиола
23.08.2025
Калеидоскоп
|
Внесете го ова во домот за среќа и благодат – ја славиме заштитничката на мајките, родилките и вдовиците
23.08.2025
Балкан
|
За седум месеци Албанија ја посетиле 6,6 милиони туристи
23.08.2025
Свет
|
„Телеграф“: Украина се соочува со катастрофа ако мировните иницијативи на Трамп не успеат
23.08.2025
Македонија
|
Тошковски: 24 години ЕБР – врвна професионална единица која секогаш и секаде ја чува Македонија
23.08.2025
Филм
|
Одржан првиот од двата мастеркласа на „МакеДокс“
23.08.2025
Култура
|
Сиљановска Давкова се сретна со делегација на раководството на Струшките вечери на поезијата
23.08.2025
Кошарка
|
Пешиќ ги одбра 12-те српски кошаркари за Европското првенство
23.08.2025
Свет
|
Мнозинството од жителите на Полска се против испраќање полски војници во Украина
23.08.2025
Македонија
|
Во Кавадарци одбележана 24-годишнината од формирањето на Единицата за брзо распоредување
23.08.2025
Свет
|
Русинка стана прва жена во историјата именувана за капетан на нуклеарен мразокршач
23.08.2025
Македонија
|
Изградба на градинка со капацитет за 40 деца во Могила и индустриска развојна зона во Новаци
23.08.2025
Македонија
|
В понеделник ќе се знае кои странски експерти ќе утврдуваат дали имало непотребни кардио операции во приватните болници
23.08.2025
Свет
|
Најмалку 25 луѓе убиени при израелски напади врз Газа
23.08.2025
Македонија
|
Коњановски: Битола вложува во спортот, реконструирани се стадионот и боксерската сала
23.08.2025