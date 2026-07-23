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24.07.2026
Републиканка на денот
24.07.2026
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23.07.2026
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23.07.2026
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Австралија го елиминираше светскиот првак во ватерполо
23.07.2026
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Трамп: Договорот меѓу САД и Саудиска Арабија ќе биде усвоен откако Саудијците ќе ги нормализираат односите со Израел
23.07.2026
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Еквадорецот Карапаз победник на 18. та етапа на Тур Д’Франс, Погачар останува лидер во генералниот пласман
23.07.2026
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Каја Калас се налути: Порача дека Хутите мора да ги прекинат нападите во Црвено Море
23.07.2026
Хроника
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Возач-почетник возел на автопат со 211 км/чaс, уапсен е, а остана и без возилото
23.07.2026
Скопје
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Испратени дополнителни сили за справување со пожарот над селото Копаница, во Општина Сарај
23.07.2026
Скопје
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Општина Центар ќе додели финансиска помош за оштетените објекти од невремето во Скопје
23.07.2026
Македонија
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Успешна крводарителска акција во Крива Паланка, собрани 104 единици крв
23.07.2026
Македонија
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Министерот Агон Ферати на средба со в.д. амбасадорката на САД, Никол Варнс
23.07.2026
Македонија
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СДСМ: Се најавуваат мерки за намалување на цените, но следува ново поскапување
23.07.2026
Македонија
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Стојаноски: Опозицијата да се договори околу Изборниот законик, а не да смислува алиби за следните изборни порази
23.07.2026
Македонија
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Експертски тим од скопски „Водовод“ ја контролира водата во Гостивар
23.07.2026
Македонија
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Тошковски: Одговорност ќе се бара од секој кој со извршување или неизвршување бил вклучен го загадувањето на водата во Гостивар
23.07.2026
Македонија
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Ангелов: Во Гостивар вчера и денеска се испорачани околу 200.000 литри пакувана вода
23.07.2026
Економија
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Ако сакате да бидете успешни во управување со отпад мора над 80% од приходите да ги реинвестирате назад во општеството
23.07.2026