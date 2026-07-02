Во тек е испорака на лекот еритропоетин во здравствените установи

Министерството за здравство информира дека испораката на лекот еритропоетин во јавните здравствени установи е во тек и се одвива согласно количините обезбедени преку спроведените јавни набавки.

Од компанијата-дистрибутер информираат дека испораката веќе е започната во здравствените установи, а во текот на утрешниот ден еритропоетинот ќе биде доставен и во Специјализираната болница за нефрологија во Струга.

Министерството за здравство останува во постојана координација со надлежните институции и добавувачот, со цел навремена и континуирана достапност на терапијата за пациентите.