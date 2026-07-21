Се намалува бројот на новопрегледани пациенти во болницата и во здравствениот дом во Гостивар, четворица се хоспитализирани

Продолжува трендот на намалување на бројот на новопрегледани пациенти, односно лица што првпат побарале лекарска помош поради стомачни тегоби, покажуваат податоците од јавните здравствени установи во Гостивар.

Графичкиот приказ од министерството покажува дека во Општата болница во Гостивар во текот на вчерашниот ден бил прегледани 183 нови пациенти, додека во Здравствениот дом помош побарале 110 гостиварци.

Од Здравство велат дека моментално се хоспитализирани четири лица. Тимовите направиле и 192 епидемиолошки анкети.

Во текот на вчерашниот ден вкупниот број пациенти прегледани во болницата е намален за 38 проценти. Во споредба со 19.07.2026 година, кога во Општата болница Гостивар беа регистрирани 289 прегледи, вчера се евидентирани вкупно 183 прегледи. Бројот на прегледи во здравствениот дом продолжува континуирано да опаѓа – од 315 пациенти на 18 јули, на 275 пациенти на 19 јули и 110 пациенти на 20 јули“, се вели во извештајот од министерството.



Денеска и директорот на гостиварската болница вели дека на Инфективното одделение биле прегледани 111 пациенти, на Одделението за педијатрија 75, а во Ургентниот центар 12 пациенти. Бајрами додава дека клиничката слика и натаму се карактеризира со стомачни проблеми, а поретко со треска и покачена телесна температура.