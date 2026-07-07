Кога е најдобро да пиете кафе за повеќе енергија?

Пиксабеј

Многумина не можат да го замислат утрото без шолја кафе веднаш по отворањето на очите. Сепак, експертите предупредуваат дека тоа можеби не е најдобриот момент доколку сакате кофеинот да има максимален ефект.

Според нутриционисти и специјалисти за спиење, најдобро време за пиење кафе е во средината на претпладнето и во раните попладневни часови, кога природното ниво на енергија почнува да опаѓа. На тој начин, кофеинот може поефикасно да ја зголеми будноста и концентрацијата, без нагло да го наруши природниот ритам на организмот.

Научните истражувања покажуваат дека нивото на кортизол, хормонот кој природно нè одржува будни, е највисоко веднаш по будењето. Како што минува утрото, неговото ниво постепено се намалува, па токму тогаш кафето може да има посилен ефект.

Регистрираната нутриционистка Кортни Џонсон објаснува дека чувствителноста на кофеин е индивидуална, но додава дека доколку му дозволите на телото прво природно да се разбуди, енергијата ќе биде постабилна во текот на денот.

Специјалистот за медицина на спиењето Мајкл Бреус препорачува првата шолја кафе да се испие околу 90 минути по будењето, бидејќи тогаш организмот подобро го искористува дејството на кофеинот.

Дополнително, пиењето кафе по појадок може да помогне да се избегнат желудочни тегоби кои кај некои луѓе се јавуваат кога кафето се консумира на празен стомак.

Кај многу луѓе, енергијата природно опаѓа по ручекот – појава позната како постпрандијална поспаност.

Според експертите, една шолја кафе во периодот од пладне до околу 15 часот може да ја подобри концентрацијата и будноста, бидејќи кофеинот го блокира дејството на аденозинот – супстанца во мозокот која предизвикува чувство на замор.

Сепак, ова не важи за сите. Луѓето кои се почувствителни на кофеин може да имаат проблеми со спиењето доколку пијат кафе и во попладневните часови.

Кога е подобро да го избегнувате кафето?

Иако многумина пијат кафе и навечер, експертите предупредуваат дека тоа може сериозно да го наруши квалитетот на сонот.

Во просек, на организмот му се потребни шест до осум часа за да го разгради кофеинот. Затоа, ако легнувате околу 23 часот, препораката е последното кафе да го испиете најдоцна до околу 15 часот.

Доцното консумирање кафе може да предизвика:

– потешкотии при заспивање,

– помалку длабок сон,

– замор и поспаност следниот ден,

намалена концентрација и промени во расположението.

Експертите советуваат внимателност и во периоди на изразен стрес.

Кофеинот привремено го зголемува крвниот притисок и пулсот, па кај луѓе кои се под голем психички притисок може дополнително да ги засили симптомите на анксиозност и нервоза.