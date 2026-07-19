Главоболката може да биде знак на сериозна болест

Фрипик

Ако главата ве боли „поинаку“ од вообичаеното, лекарите советуваат веднаш да реагирате на следните пет знаци:

„Громовита“ главоболка

Се јавува ненадејно и го достигнува врвот на болката за помалку од една минута. Пациентите ја опишуваат како „најлошата во нивниот живот“.

Опасност: Може да укажува на крварење во мозокот или руптура на крвен сад. Потребна е итна медицинска помош!

Главоболка придружена со невролошки симптоми

Ако со болката забележите:

Слабост или вкочанетост на едната страна од телото,

Тешкотии во говорот или конфузија,

Губење на видот или проблеми со одењето.

Предупредување: Ова често се симптоми на мозочен удар.

„Нова“ главоболка по педесетата година

Доколку никогаш не сте имале проблем со главоболки, а по вашиот 50-ти роденден тие стануваат чести или силни, задолжително посетете лекар.

Зошто: На таа возраст, секоја промена може да биде сигнал за воспалителни процеси или структурни промени во мозокот.

Главоболка што се менува или се влошува

Доколку болката се влошува од ден на ден или ако главоболката ве буди од сон, тоа е црвено знаме.

Дополнителен аларм: Влошување на болката при кашлање, напрегање или лежење, проследено со постојано повраќање.

Главоболка со треска и вкочанет врат

Кога главоболката е придружена со висока температура и вкочанет врат, тоа е знак дека треба веднаш да се јавите во одделот за итни случаи.

Опасност: Овие симптоми може да укажуваат на менингитис или сериозни инфекции.

Важна забелешка: Доколку припаѓате на ризични групи (лица со ослабен имунитет или пациенти кои се лекуваат од малигни заболувања), секоја необична главоболка е причина за итна посета на здравствен работник.