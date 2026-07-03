Следуваат два продолжени викенди, ова се сите се неработни денови до крајот на годинава

Следниот неработен ден за граѓаните е втори август, кој се паѓа во понеделник што значи уште еден продолжен викенд.

Согласно со Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2026 година неработни денови се:

За сите граѓани на РСМ

• 8 септември (вторник), Ден на независноста,

• 11 октомври (недела), Ден на народното востание, односно 12 октомври (понеделник) е

неработен ден,

• 23 октомври (петок), Ден на македонската револуционерна борба,

• 8 декември (вторник), “Св. Климент Охридски”.

За граѓаните од православна вероисповед

• 28 август (петок), Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица).

За граѓаните од католичка вероисповед

• 1 ноември (недела), Празникот на сите светци,

• 25 декември (петок), првиот ден на Божик.

За граѓаните припадници на албанската заедница во РСМ

• 22 ноември (недела), Ден на албанската азбука

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РСМ

• 21 септември (понеделник), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РСМ

• 28 септември (понеделник), Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на турската заедница во РСМ

• 21 декември (понеделник), Ден на настава на турски јазик