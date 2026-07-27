 Skip to main content
27.07.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 27 јули 2026
Неделник

Почнува 48. Илинденски коњички марш, коњаниците тргнуваат од Горно Лисиче кон Крушево

Сервиси

27.07.2026

Олпштина Аеродром

Околу 40 коњаници, меѓу кои и пет девојки, вечер, во 18 часот, од дворот на црквата „Св. Петар и Павле“ во Горно Лисиче, ќе тргнат кон Крушево, продолжувајќи ја речиси петдецениската традиција посветена на чествувањето на Илинден и на македонските херои.

Општина Аеродром ги поканува граѓаните да присуствуваат на свеченото испраќање на учесниците на 48. Традиционален Илинденски коњички марш, што ќе се одржи во пресрет на одбележувањето на големиот државен празник – 2 Август, Илинден, во организација на Здружението на граѓани „Илинденски марш 1978“.

На 31 јули, коњаниците од Горно Лисиче ќе се обединат со учесниците од Свети Николе, Кичево и Битола, испраќајќи силна порака за единство, почитување на традицијата и зачувување на македонското историско наследство – информира прес-службата на Општина Аеродром.

Поврзани вести

Скопје  | 13.06.2026
Целосно реконструиран локалниот пат Мршевци – Дељадровци
Сцена  | 09.06.2026
Пред концертот во Охрид македонските музичари повикаа на единство, поддршка и чување на домашните вредности: Како „Авенџерс“ од Македонија, искрено да го чуваме македонското богатство
Фудбал  | 05.05.2026
Стадионот во Илинден ќе собира 1.000 гледачи