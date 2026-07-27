Денеска не патувајте во Грција: Штрајкуваат грчките цариници, ќе има голем метеж на граница

Грчките царински служби денеска ќе штрајкуваат, поради што се очекуваат големи гужви на граничните премини Евзони, Дојрани и Ники.

Патниците што патуваат во Грција или се враќаат од таму треба да очекуваат бавен сообраќај и подолги застои на одредени гранични премини поради штрајкот на грчките царински служби.Според достапните информации, прекинот на работата се однесува на премините Евзони, Дојрани и Ники.

На премините Евзони (Богородица), Дојрани (Дојран) и Ники (Меџитлија), патничките возила ќе бидат пропуштени еднаш на секои 10 минути во периодот од 6 до 10 часот по грчко време, додека товарниот сообраќај е целосно прекинат.

Поради овој режим, се очекуваат подолги застои и формирање редици, особено на преминот Евзони, кој е најфреквентен за туристите кои патуваат во одморалиштата во Грција.