Македонските возачки дозволи веќе не се признаваат во Италија

Македонските граѓани се соочуваат со проблеми при користењето на возачките дозволи во Италија. Туристите не можат да изнајмат автомобил со македонска возачка дозвола, а нашите државјани кои имаат постојан престој во Италија во моментов не можат да ја заменат својата дозвола со италијанска, поради што се принудени повторно да полагаат возачки испит.

Според информации од туристи, дел од рент-а-кар компаниите во Италија во последните неколку месеци одбиваат да издаваат возила на лица со македонска возачка дозвола. Како причина наведуваат дека добиле насоки да не прифаќаат дозволи издадени од држави што не се членки на Европската Унија, освен ако возачот не поседува и меѓународна возачка дозвола.

На интернет-страницата на Министерството за внатрешни работи е наведено дека договорот меѓу Македонија и Италија за меѓусебно признавање на возачките дозволи сè уште постои, но дека засега не е можно да се заменуваат дозволите издадени со назив „Република Cеверна Македонија“. Истовремено, дозволите со назив „Република Македонија“ и натаму можат да се заменуваат, а институциите работат на решавање на проблемот.

Неофицијално, причината не е поврзана со промената на името на државата, туку со технички измени во новиот образец на македонските возачки дозволи, во кој се воведени дополнителни категории. Поради тоа, италијанската страна побарала склучување нов договор, што значи повторно усогласување на целата административна процедура.

Од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија соопштуваат дека финалните усогласувања на новиот договор се во тек. Македонската страна, како што наведуваат, ги исполнила сите неопходни обврски, а сега се очекува конечната согласност од надлежните институции во Италија, по што договорот ќе биде потпишан и за промените ќе бидат известени автошколите и рент-а-кар компаниите.