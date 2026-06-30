Овие работи никако не ги оставајте во возилото на жешко време

Електронските уреди, пластичните шишиња и лековите можат сериозно да се оштетат на сонце

Во текот на летните месеци, температурите во паркираните автомобили често надминуваат 50 степени Целзиусови, што може да доведе до сериозни проблеми со предметите оставени во возилото. Според препораките на експертите, одредени работи никогаш не треба да се оставаат во автомобилот во најжешкиот дел од годината, со цел да се избегнат опасности по здравјето и безбедноста.

Едни од најчестите предмети се пластичните шишиња за вода и бебешките шишиња. На високи температури, пластиката може да ослободи хемикалии како што е бисфенол А (BPA), потенцијално контаминирајќи ја течноста во шишето. Консумирањето на таква контаминирана вода не се препорачува, па затоа се препорачува да не се оставаат пластични садови во жежок автомобил.

Електронските уреди како што се мобилните телефони, лаптопите и фотоапаратите исто така не се дизајнирани за изложеност на екстремни температури. Батериите во овие уреди можат да се прегреат, прошират или дури и да експлодираат, додека пластичните компоненти можат да се деформираат или стопат, предизвикувајќи дефекти и потреба од чистење на возилото.

Лековите бараат особено внимателно складирање, бидејќи многу од нив ја губат својата ефикасност или можат да станат опасни по здравјето ако се изложени на високи температури. Експертите препорачуваат лековите да се чуваат на стабилни температури, подалеку од сончева светлина, за да се одржат нивните својства и безбедноста при употреба.

Покрај горенаведените примери, се препорачува да проверите кои предмети ги оставате во вашиот автомобил за време на топло време и да ги избегнувате оние што може да бидат чувствителни на топлина. Правилното складирање и грижа за работите во возилото може да спречи несакани последици, и за вас и за вашиот автомобил.