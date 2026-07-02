Еве на колку степени треба да ви биде климата во возилото за да не ви троши многу гориво

Климатизацијата во автомобилот ја зголемува потрошувачката на гориво, а на неа влијаат различни фактори. Разликите можат да бидат значителни, особено во градски услови.

Тешко е да се замислат топлите летни денови без климатизација во автомобилот. Кабината толку се загрева на сонце што употребата на системот за ладење е апсолутно задолжителна. Сепак, постои и друга страна на оваа паричка. Климатизацијата добро ќе ве разлади, но ќе ја зголеми и потрошувачката на гориво, и тоа не за мал процент.

Секогаш постои опција за возење со спуштени прозорци за да се разладите природно, но ова е можно само во одредени услови. Имено, главниот фактор во тој случај е брзината. Наместо климатизација, подобра опција е да ги спуштите прозорците, но само ако возите со мала брзина (помала од 50 или 60 км/ч), бидејќи во тој случај аеродинамиката не е толку важна.

Сепак, при поголеми брзини на отворен пат, работите драстично се менуваат. Во тие околности, аеродинамиката на возилото станува многу важна и попрепорачливо е да се подигнат прозорците, така што автомобилот ќе го „сече“ воздухот на начинот на кој е наменет, па во тој случај употребата на клима уред е неизбежна.

Важно е да се напомене дека температурата во автомобилот директно влијае на способноста на возачот да реагира. Препорачливо е таа да биде помеѓу 21 и 23 степени, бидејќи над тоа е можно лицето зад воланот да се чувствува лошо, да има бавни рефлекси и слично.