Дали Грција ќе биде меѓу нив? Девет земји од ЕУ бараат ублажување на новите гранични проверки

Коалиција од девет европски земји го повикува Брисел да ја продолжи итната флексибилност за Системот за влез/излез (ЕЕС), со аргумент дека блокот сè уште не е подготвен да ги укине моменталните заштитни мерки.

Во заедничкото писмо со датум од 7 јули, во кое „Политико“ имаше увид, Белгија, Франција, Германија, Грција, Италија, Малта, Холандија, Португалија и Швајцарија му порачаа на комесарот за внатрешни работи, Магнус Брунер, дека првите месеци од функционирањето на системот откриле „значителни потешкотии“ кои не можат да се потценат.

Министрите ја потврдија својата поддршка за новиот Систем за влез/излез, но бараат од Комисијата да им дозволи на земјите членки да продолжат да го користат вградениот итен механизам на системот и по 6 септември 2026 година, кога е предвидено тој да истече.

Овој механизам им овозможува на граничните власти, во исклучителни случаи, привремено да го суспендираат земањето отпечатоци од прсти и скенирањето на лицето на патниците со цел да се намали метежот, додека истовремено сè уште се регистрира секое лице кое влегува и излегува од Шенген зоната.

Во писмото, министрите исто така бараат писмени гаранции од Комисијата за ова прашање пред да истече сегашната флексибилност.

Портпаролот на Комисијата, Маркус Ламерт, изјави дека Комисијата ја поздравува „експлицитната посветеност“ на земјите за целосна имплементација на ЕЕС и за систематска регистрација на сите патници кои не се државјани на ЕУ.

Тој повтори дека законодавството веќе вклучува вградени флексибилности, вклучувајќи ја и можноста за суспендирање на собирањето биометриски податоци во текот на летото, и нагласи дека Комисијата останува во „близок и конструктивен контакт“ со „малкуте земји членки“ кои се соочуваат со тешкотии на одредени гранични премини.

„Постои силна заедничка волја системот да профункционира насекаде“, додаде тој.

Писмото доаѓа во период кога аеродромите, авиокомпаниите и фериботските оператори алармираат дека новиот систем предизвикува долги редици и оперативни нарушувања за време на летната патна сезона, при што индустриските групи тврдат дека техничките и оперативните проблеми најверојатно нема да бидат решени до почетокот на септември.

Досега, Комисијата не даде никакви индиции дека има намера да ги продолжи сегашните флексибилности по 6 септември или пошироко да го суспендира механизмот.