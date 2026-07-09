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09.07.2026
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Четврток, 9 јули 2026
Неделник

„Neht to silence“ вечерва во Сули ан ќе свират нова музика

Музика

09.07.2026

Во четврток имаме концерт во Сули ан и ќе свириме нова музика.

Иако скопската чаршија навечер се претвора во метаморфоза од Улцињ и Кушадаси, сепак Сули ан се затајува како неосвоива крепост на културата. Во ова задскриено место што интимно ги спојува ориенталните ароми и отоманските духови, ќе имаме привилегија да ја свириме музиката што годинава ја компониравме и снимивме во астралното студио Алшар.

Албумот уште не е издаден, но токму во Сули ан ќе имате ретка можност да ги нагрнете звучните приказни и пејсажи што со Kiril, Ади, Filip и Dragan ги хеклавме крај нашето творечко огниште. Ќе им кажеме на духовите скриени зад лијаните до арките даневе искушуваат со нивните средновековни беседи 🙂

Концертот на 9-ти јули се случува благодарение на Skopsko Leto и најшербетно благо(им)дариме што ги отвораат портите на таинствениот Сули ан и за нашата голема ноќна музика

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