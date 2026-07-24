Подгответе колачи со сливи, ќе се изненадите од вкусот

Мек, сочен и миризлив колач кој ја носи целата убавина на летото во едно парче. Комбинацијата од свежи сливи и тесто создава едноставен, а неодолив десерт што е совршен за попладневно кафе или семејно дружење.
Состојки:
- 3 јајца
- 6 лажици кафеав шеќер
- 13 лажици масло
- 13 лажици млеко
- 9 лажици меко пченично брашно
- 9 лажици остро пченично брашно
- 1 прашок за печиво
- 30 г ванилин шеќер
- 1 кг свежи сливи
- шеќер во прав за наросување
Подготовка: Сливите измијте ги, исечете ги на половина и отстранете ги семките. Измешајте го прашокот за печиво со двата вида брашно. Загрејте ја рерната на 200°C.
Во длабок сад матете ги јајцата со кафеавиот шеќер и ванилиниот шеќер додека не добиете светла и пенеста смеса. Постепено додавајте ги маслото, брашното и млекото, наизменично, мешајќи додека смесата не стане мазна и изедначена. Истурете ја смесата во благо намастен и набрашнет плех. Рамномерно распоредете ги сливите врз тестото. Печете околу 30 минути на 180°C. Проверете со чепкалка дали колачот е испечен – доколку излезе сува и чиста, колачот е готов. Оставете го колачот целосно да се излади, а потоа наросете го со шеќер во прав.
За уште побогат вкус, пред печење посипете ги сливите со малку цимет и една лажица кафеав шеќер. Така колачот ќе добие прекрасна карамелизирана арома.