Подгответе колачи со сливи, ќе се изненадите од вкусот

Мек, сочен и миризлив колач кој ја носи целата убавина на летото во едно парче. Комбинацијата од свежи сливи и тесто создава едноставен, а неодолив десерт што е совршен за попладневно кафе или семејно дружење.

Состојки:

3 јајца

6 лажици кафеав шеќер

13 лажици масло

13 лажици млеко

9 лажици меко пченично брашно

9 лажици остро пченично брашно

1 прашок за печиво

30 г ванилин шеќер

1 кг свежи сливи

шеќер во прав за наросување



Подготовка: Сливите измијте ги, исечете ги на половина и отстранете ги семките. Измешајте го прашокот за печиво со двата вида брашно. Загрејте ја рерната на 200°C.

Во длабок сад матете ги јајцата со кафеавиот шеќер и ванилиниот шеќер додека не добиете светла и пенеста смеса. Постепено додавајте ги маслото, брашното и млекото, наизменично, мешајќи додека смесата не стане мазна и изедначена. Истурете ја смесата во благо намастен и набрашнет плех. Рамномерно распоредете ги сливите врз тестото. Печете околу 30 минути на 180°C. Проверете со чепкалка дали колачот е испечен – доколку излезе сува и чиста, колачот е готов. Оставете го колачот целосно да се излади, а потоа наросете го со шеќер во прав.

За уште побогат вкус, пред печење посипете ги сливите со малку цимет и една лажица кафеав шеќер. Така колачот ќе добие прекрасна карамелизирана арома.