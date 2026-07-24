УЈП со засилени контроли во летната туристичка сезона

Во екот на летната туристичка сезона, кога традиционално се зголемува обемот на туристички услуги и обемот на приходи од нив, Управата за јавни приходи информира дека спроведува координирани активности насочени кон поттикнување на доброволната даночна усогласеност и обезбедување еднакви услови за вршење дејност.

Во фокусот на активностите се приходите што физичките лица ги остваруваат од краткотрајно издавање сместувачки капацитети – апартмани, станови, куќи, викендички, соби и сл., како и други сезонски дејности поврзани со туризмот – соопшти денеска прес-службата на УЈП.

УЈП спроведува повеќе паралелни активности: објавување практични насоки за пријавување на доходот директна комуникација и поддршка за даночните обврзници, поврзување со други институции на државно и локално ниво и споделување информации и податоци, анализи на ризик и насочени контроли и информативна кампања преку медиумите и социјалните мрежи.

Целта на Управата за јавни приходи не е само да укаже на законските обврски, туку да им помогне на граѓаните навремено и правилно да ги исполнат. Доброволната усогласеност претставува основа на современото даночно работење и придонесува за фер конкуренција, еднакви услови на пазарот и поголема доверба во институциите – велат од УЈП.

Оттаму потсетуваат дека секој приход остварен од издавање сместувачки капацитети подлежи на оданочување согласно законските прописи и ги повикуваат сите лица кои остваруваат ваков доход навремено да ги исполнат своите даночни обврски.

Истовремено Управата за јавни приходи ќе продолжи со ризично базирани анализи и контроли со цел да обезбеди еднаква примена на законите и да спречи нелојална кинкуренција кон оние кои совесно ги исполнуваат обврските. Со фер туристичка сезона и фер пријавување на приходите создаваме еднакви можности за сите и придонесуваме за одржлив развој на туризмот и економијата – порачува УЈП.