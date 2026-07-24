Охрид се слушаме: Во Хрватска „забрането“ сликање фискални сметки во ресторани

Позната далматинска Фејсбук-страница го разбранува интернет-просторот со идејата за забрана за фотографирање фискални сметки… Сѐ почна со фотографија направена со вештачка интелигенција на којашто авторот предупредува дека лажните сметки и лажните фотографии му штетат на хрватскиот туризам. Корисниците, очекувано, веднаш почнаа да се расправаат во коментари, за правата на потрошувачите, високите цени и слично.

Секое лето, омилената навика на Хрватите е објавување слики од сметките за летен одмор на социјалните мрежи. Популарната страница „Дневна доза одговорно Далматијан“ (Dnevna dosa odgovorno Dalmatian) предизвика дебата со предлог: Што мислите за забрана за фотографирање сметки од ресторани?

Имено, авторот на страницата, со лажната фотографија, сакаше да покаже и укаже дека и можната ВИ-манипулација со слика од сметка, можеби, е проблем за туризмот.ВИ: Лажна фотографија

„Хаха, што правиме ние, во комунизам ли сме? Нарачав, платив, натаму правам што сакам со сметката, ако треба и во тоалет! Каква глупост е ова со забрани на секој чекор?“, „Кога плаќам, сметката е моја и можам да ја сликам и да ја објавам кога и каде сакам. Ако нешто не е во ред со сметката, нека се грижи оној што мами… Не е мој проблем“ – гласат некои лути одговори на предлогот.