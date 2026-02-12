Направете вкусно тирамису во чаши

Потребни состојки:

две жолчки од јајца, четири лажици шеќер, 250 грама маскарпоне сирење, 150 милилитри слатка павлака за матење, шест до осум бисквити, 150 милилитри оладено еспресо кафе, една лажица темен рум по ваш избор, какао во прав за посипување, рендано темно чоколадо за декорација

Подготовка:

На почетокот од подготовката, треба да го подготвите кремот. Ставете ги жолчките од јајца и шеќерот во сад отпорен на топлина. Ставете го садот над тенџере со врела вода. Мешајте ја смесата со рачен миксер пет до седум минути, додека не стане густа. Тргнете ја смесата од пареата и оставете ја да се олади.

Измешајте го маскарпоне сирењето во изладената смеса од жолчки додека не добиете мазна, без грутки крема. Во посебен сад, изматете ја ладната густа крема додека не стане цврста. Со помош на шпатула, измешајте ја шлагираната крема во смесата од маскарпоне за кремот да остане воздушест.

Потоа, подгответе две чаши. Истурете го изладеното кафе и рум во плиток сад. Потопете го секој бисквит во кафето од двете страни и ставете го на дното од чашата. Намачкајте слој крема врз бисквитот. Повторете го процесот со уште еден слој натопени бисквити и завршете со подебел слој крема. Покријте ги чашите со проѕирна фолија и ставете ги во фрижидер најмалку четири часа, идеално преку ноќ. Ладењето ќе му даде на десертот цврста, но кремаста текстура. Посипете со какао во прав пред сервирање.