05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
Неделник

Заглавена е во Дубаи: Синот на Трамп и фрли око на српската инфлуенсерка Сара

Калеидоскоп

05.03.2026

На социјалната мрежа X се појави информација дека српската инфлуенсерка Сара на Инстаграм ја следи синот на Доналд Трамп, Ерик Трамп. Сара е заглавена во Дубаи и моли за помош.

Истрчав од зградата бидејќи слушнав бомби, целата зграда се тресеше, можеше да се почувствува притисокот во воздухот. Вратата се тресеше, сè се тресеше, само сакавме да избегаме. Во тој момент стримувавме на ТикТок, во истиот момент исклучивме сè. Момчето од хотелот, кое е од Израел, ја сликаше бомбата. Не знам што да кажам, Абу Даби гори. Не би било мудро да трчаме до аеродромот во овој момент. Заглавени сме тука. Тоа момче од Израел ни рече да се смириме и да не се грижиме“, вели Сара Дамњановиќ на Инстаграм.

