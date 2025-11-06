 Skip to main content
06.11.2025
Каква зима не очекува ќе видиме на Митровден: Што значи ако врне, а што ако сонце грее

Калеидоскоп

06.11.2025

На 8 ноември се одбележува Митровден, празник посветен на Свети Димитриј Солунски, маченик и командант од 3 век.

Според преданието, Димитриј одбил да ја изврши наредбата на царот Максимилијан за прогонство на христијаните, јавно проповедајќи ја христијанската вера. Поради ова, царот наредил тој да биде фрлен во затвор, мачен и погубен.

Христијаните од Солун тајно го погребале. Подоцна, на местото на неговиот гроб била изградена црква.

Народни верувања и обичаи: Митровден е празник поврзан со многу народни верувања. Уште од дамнина, според времето на овој ден се предвидувала претстојната зима.

Ако врне дожд и мразови – можеме да очекуваме долга и студена зима со многу снег.

Ако врне снег – ќе трае до април.

Ако сонцето сјае – се верува дека годината ќе биде среќна, а зимата ќе биде блага.

