Го фатија на концерт на „Колдплеј“ со швалерката, не знаеше како да реагира

Енди Бајрон, основачот и извршен директор на компанијата „Астрономер“ e хит на социјалнте мрежи откако ја однесе својата шефица на одделот за човечки ресурси на концертот на „Колдплеј“.

Камерата ги фати токму нив и не знаеја како да реагираат а Енди само клекна но веќе беше доцна.

