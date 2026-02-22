Зеленски: Украинските сили ослободиле околу 300 квадратни километри во нова офанзива на југот

Олександр Білоцерківець on unsplash

Украинските сили ослободиле околу 300 квадратни километри територија во рамки на нова контраофанзива на јужниот фронт, изјави претседателот на Украина, Володимир Зеленски, во интервју за агенцијата АФП.

„Не можете да кажете дека ја губиме војната. Искрено, сигурно не ја губиме“, изјави Зеленски, додавајќи дека клучното прашање останува исходот на конфликтот и можноста за конечна победа.

Тој не прецизираше во кој сектор точно се одвивале операциите, ниту во кој временски период, но ја поздрави украинската армија и одбранбените сили за, како што рече, постигнатиот напредок.

Во текот на февруари на социјалните мрежи се појавија бројни снимки од борби во зоната меѓу регионите Запорожје и Дњепропетровск – дел од фронтот што се смета за особено нестабилен уште од есента минатата година. Според анализи на медиуми како „The Kyiv Independent“, украинските активности се фокусирани на расчистување и стабилизирање на теренот во т.н. „сива зона“, наместо на директно пробивање на силно утврдените руски одбранбени линии.

Во изминатата година украинската армија претежно делуваше во стратегиска одбрана, додека Русија во 2025 година започна обновена копнена офанзива, концентрирајќи се на источниот регион Донецк и засилувајќи ги операциите во Запорожје.

Според податоците на аналитичкиот проект „DeepState“, руските сили во текот на 2025 година зазеле вкупно 4.336 квадратни километри украинска територија.

Изјавата на Зеленски доаѓа по дводневните мировни преговори во Женева, одржани под покровителство на САД. Главна точка на несогласување останува статусот на Донбас, при што Москва бара целосно повлекување на украинските сили од регионот како услов за договор.

„Сè уште не сме нашле конструктивни решенија за територијалните прашања“, призна Зеленски на 20 февруари.

Киев го отфрла тоа барање и смета дека замрзнувањето на сегашната линија на фронтот би можело да биде најреална основа за евентуален прекин на огнот. Во ваков контекст, информациите за ослободување територии имаат и значајна политичка димензија, насочена кон домашната и меѓународната јавност.

Извор: МИА