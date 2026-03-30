За Иран американските предлози за мир се нереални, нелегални и прекумерни

Иран добил пораки преку посредници што укажуваат на подготвеноста на Соединетите Американски Држави за мировни преговори, но американските предлози се „нереални, нелегални и прекумерни“, изјави денес портпаролот на Министерството за надворешни работи, Есмаил Багеири.

„Нашиот став е јасен. Изложени сме на воена агресија. Затоа сите наши напори и сили се фокусирани на самоодбрана“, рече Багеири на прес-конференција, како што објави Тасним.

Според него, Иран досега немал директни преговори со Соединетите Американски Држави, но пораките се разменети преку посредници.

Тој истакна дека Иран отсекогаш ја знаел рамката што ја бара, додавајќи дека состаноците во Пакистан се одржуваат во рамка утврдена од самиот Пакистан и дека Иран не учествувал во нив.

„Иако е позитивно што земјите во регионот се заинтересирани за завршување на војната, агресорот мора да се препознае и не треба да се очекува од Иран еднострано да покаже воздржаност. Иран е оној што е нападнат, а не иницијаторот“, рече тој.

Осврнувајќи се на тврдењето на американскиот претседател Доналд Трамп дека Иран се согласил со предлозите на САД, Багеј рече дека американските претставници можат да кажат што сакаат, но дека Иран немал никакви разговори со САД.

„Ставот на Иран е јасен – сè додека агресијата продолжува, напорите на Иран остануваат фокусирани на самоодбрана“, рече тој.

Министрите за надворешни работи на Пакистан, Саудиска Арабија, Турција и Египет, земјите што посредуваат меѓу САД и Иран, се состанаа во Исламабад во неделата на консултации, по што министерот за надворешни работи Ишак Дар рече дека „дијалогот и дипломатијата“ остануваат единствените одржливи решенија за кризата во Персискиот Залив.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека преговорите со Иран „одат многу добро“, истакнувајќи дека Иран дозволил 10 танкери со нафта под пакистанско знаме да поминат низ Ормускиот Теснец како „подарок“ за Белата куќа, и дека овој број сега се удвоил на 20.