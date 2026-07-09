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Украина тврди дека не може да се најдат докази за украинската улога во уништувањето на гасоводот Северен ток

Свет

09.07.2026

AI generated

Канцеларијата на украинскиот генерален обвинител објави дека не се пронајдени докази за вмешаност на Украина во оштетувањето на гасоводот во Балтичко Море во 2022 година.

Канцеларијата соопшти дека истрагите се во тек и нагласи дека соработува со властите во Германија, потенцирајќи дека „Украина е подготвена да помогне во разјаснувањето на сите факти од случајот“.

Украинска еротска моделка била вмешана во саботажите на гасоводите „Северен тек“

Германските обвинители минатата недела поднесоа обвиненија против поранешен украински војник обвинет за помагање во координирањето на саботажата на гасоводот Северен поток, преку кој се транспортираше руски природен гас до Германија.

Во 2022 година, осомничениот, идентификуван само како Сергеј К. сè уште бил активен војник.

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Германските власти изјавија дека веруваат дека саботажата е извршена во име на странска држава. 

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