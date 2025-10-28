Убиецот на поранешниот јапонски премиер го призна делото на првиот ден од судењето

Тецуја Јамамаги (45), кој е обвинет за убиството на поранешниот јапонски премиер Шинзо Абе, денеска се изјасни за виновен на првиот ден од судењето.

Јамагами пред судот во Токио изјави дека „сè е вистина“, со што ги потврди обвинувањата за атентатот што ја шокираше Јапонија и светот во 2022 година, пишува Би-Би-Си.

Јамагами, кој се соочува и со обвиненија за кршење на законите за контрола на оружјето, го уби Абе со рачно изработено оружје за време на политички митинг во градот Нара. Поранешниот премиер, познат по својата конзервативна надворешна политика и економска стратегија наречена „Абеномика“, беше застрелан неколку пати и почина во болница истиот ден.

Како мотив за нападот Јамагами претходно на истражителите им ја навел одмаздата. Тој тврдеше дека го нападнал Абе затоа што го сметал за одговорен за промовирање на Црквата на обединување, контроверзна религиозна организација за која рече дека финансиски ја уништила неговата мајка.

Според него, таа донирала околу 100 милиони јени (околу 660.000 долари) на црквата, попозната по прекарот „Мунијевци“, како доказ за нејзината вера. Атентатот врз Абе ги разоткри блиските врски меѓу владејачката Либерално-демократска партија и Црквата на обединување, што доведе до голем политички скандал и оставка на четири свештеници во годините што следеа.

Како епилог, судот во Токио во март годинава нареди распуштање на црквата, лишувајќи ја од статусот на ослободена од данок и наредувајќи ликвидација на нејзиниот имот.