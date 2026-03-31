31.03.2026
Република
Вторник, 31 март 2026
Трамп до сите што одбиваат соработка со САД: Одете до Ормутскиот Теснец и земете си нафта

Американскиот претседател Доналд Трамп ги повикува земјите кои не им помогнаа на САД во нивните координирани напади врз Иран и сега не се во можност да добијат „авионско гориво“ за да купат американска нафта, и да одат во Ормускиот Теснец, да одат и „само да го земат“ горивото.

Трамп пишува на својата платформа за социјални медиуми Truth Social:

Сите оние земји кои не можат да добијат авионско гориво поради Ормускиот Теснец, како што е Обединетото Кралство, кое одби да се вклучи во обезглавувањето на Иран, имам предлог за вас: Број 1, купете од САД, имаме многу, и Број 2, соберете малку одложена храброст, одете во теснецот и само земете си гориво. „Ќе мора да почнете да учите како да се борите за себе, САД повеќе нема да бидат таму да ви помогнат, исто како што вие не бевте таму за нас. Иран, во суштина, е десеткуван. Тешкиот дел е завршен. Одете набавете си своја нафта!

﻿