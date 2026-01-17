Синот на Рамзан Кадиров повреден: Има информации дека е во тешка состојба во болница

Синот на чеченскиот лидер Рамзан Кадиров , Адам, е однесен во новата републиканска болница во Грозни по сообраќајна несреќа. Тој е во сериозна состојба, објавија локалните медиуми. Информацијата ја потврдија два извори за Кавказ, а слични информации објавија и опозициските групи на социјалните медиуми.

„Тој е во несвест на интензивна нега. Не знаеме со сигурност што му е на синот на Кадиров“, рече еден од изворите во Грозни.

Според движењето NIYSO, колоната на Адам Кадиров „се движела со голема брзина, автомобил по автомобил, кога одеднаш наишла на пречка“: „Како резултат на тоа, автомобилите почнале да се судираат еден со друг во синџир, па добиваме информации дека има доста жртви“, се вели во информацијата. Претставник на движењето изјави за Kavkaz.Realii дека добиле информации од различни извори, но засега не можат со сигурност да зборуваат за состојбата на синот на чеченскиот лидер.

Grozny traffic jam with ambulances in a video local channels claim shows the first minutes after Adam Kadyrov’s car crash, unverified at this time. https://t.co/RHVHY7NT3Y pic.twitter.com/1lHe2wQkcr — WarTranslated (@wartranslated) January 16, 2026

Во меѓувреме, податоците од радарот за летови покажуваат дека два медицински авиони полетале од Москва за Чеченија.

Кон крајот на минатата година, најмладиот син на чеченскиот лидер, Адам Кадиров, стана полнолетен. Адам Кадиров беше посочуван како можен наследник на неговиот татко Рамзан, за кој сè повеќе се зборува дека е во лоша здравствена состојба поради проблеми со бубрезите.