Претседателот на руската Дума предложи испраќање на пратениците „поблиску до армијата“

Претседателот на руската Државна дума, Вјачеслав Володин, предложи пратениците да се откажат од вообичаениот летен одмор и наместо тоа да одат на воени вежби.

Наскоро ќе имаме одмори, иако политичарите всушност немаат одмори. Сепак, треба да му предложиме и на Министерството за одбрана политичарите да бидат поблиску до вооружените сили, да го разберат составот на вооружените сили и многу други работи… Разработете го прашањето за воените вежби, а ние ќе составиме списоци. Гледам дека такво барање постои и е поддржано“, изјави Володин.

Според мислењето на Володин, потребно е да се поминат вежби, бидејќи не сите пратеници служеле во армијата или имаат воена специјалност, а законите од областа на одбраната треба да се донесуваат со познавање на материјата.

Володин побара од Министерството за одбрана да подготви решенија, потсетувајќи на советското искуство со курсевите „Стрелање“, каде што командниот и политичкиот персонал се преквалификувал. и природата на овие вежби.