Преговорите меѓу Иран и САД ќе се одржат во Женева следната недела, потврди швајцарското ФМНР

Оман ќе организира разговори меѓу САД и Иран следната недела во Женева, потврди Швајцарското федерално Министерство за надворешни работи.

Швајцарија ги поздравува тие преговори и изрази подготвеност да „поддржи секаква иницијатива насочена кон деескалација на тензиите“.

Американските претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер ќе одржат разговори со иранските претставници во вторник во Женева, со посредство на претставници на Оман, јавија претходно американски медиуми повикувајќи се на неименувани претставници.