 Skip to main content
14.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 14 февруари 2026
Неделник

Преговорите меѓу Иран и САД ќе се одржат во Женева следната недела, потврди швајцарското ФМНР

Свет

14.02.2026

AI Generated

Оман ќе организира разговори меѓу САД и Иран следната недела во Женева, потврди Швајцарското федерално Министерство за надворешни работи.

Швајцарија ги поздравува тие преговори и изрази подготвеност да „поддржи секаква иницијатива насочена кон деескалација на тензиите“.

Американските претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер ќе одржат разговори со иранските претставници во вторник во Женева, со посредство на претставници на Оман, јавија претходно американски медиуми повикувајќи се на неименувани претставници. 

Поврзани вести

Свет  | 14.02.2026
На мртви Американци им се исплаќале чекови
Свет  | 14.02.2026
Трамп: Смената на режимот во Иран би била најдобрата работа што може да се случи
Економија  | 13.02.2026
Три силни меѓународни сигнали по ред: Македонија го зацврстува економското партнерство со Западот
﻿