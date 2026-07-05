Поради активност на вулканот Етна суспендиран авионскиот сообраќај на Сицилија

принтскрин afarTV

Вулканот Етна денеска повторно исфрли пепел, а поради зголемената вулканска активност привремено е суспендиран авионскиот сообраќај на меѓународниот аеродром „Катанија-Винченцо Белини“ на Сицилија.

Вулканската активност продолжи откако на 26 јуни се отвори пукнатина во кратерот Ворагине на врвот на Етна.

Опсерваторијата за Етна на Италијанскиот национален институт за геофизика и вулканологија соопшти дека Етна исфрлила облак пепел во висина до 1,5 километри.

Етна, со висина од околу 3.300 метри е најголем активен вулкан во континентална Европа.