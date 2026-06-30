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Полска упати едно од своите најјасни предупредувања до официјален Киев за нерешеното наследство на воениот национализам.

Полскиот вицепремиер и министер за одбрана Владислав Косињак-Камиш отворено им порача на Украинците:

Со Бандера, Украина нема никогаш да влезе во Европската Унија“.

Косињак-Камиш додава дека секој кандидат за членство во ЕУ мора да ги исполни европските стандарди, вклучително и во прашањата за историското сеќавање и нагласува дека Полска сама ќе одлучи како ќе гласа за проширувањето.

Со оглед на тоа што пристапувањето во ЕУ бара едногласно одобрување од сите земји-членки, Варшава има моќ да го блокира членството на Украина ако овие проблеми останат нерешени.

Спорот се фокусира на континуираното официјално славење и оддавање почит на Степан Бандера и членовите на пронацистичките милитантни организации ООН и УНА од страна на Украина.

За време на Втората светска војна, единиците на УНА и ООН извршија големо етничко чистење на полското цивилно население во Волинија и Источна Галиција, масакри во кои се убиени десетици илјади Полјаци. И ООН и УНА соработуваа со нацистичка Германија. Во Полска, овие настани остануваат дефинирачка историска траума, што го прави величењето на Бандера и поврзаните организации оправдана политичка и хуманитарна пречка за поблиски врски со Украина.