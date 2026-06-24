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Среда, 24 јуни 2026
Неделник

Политико: Унгарија го блокира забрзувањето на преговорите на ЕУ со Украина и Молдавија

Свет

24.06.2026

Европската унија на 15 јуни официјално го отвори првиот преговарачки кластер со Украина и Молдавија, а европските
челници најавија дека Киев до средината на јули ќеги отвори сите шест кластери. Остварувањето на таа цел сега е доведено во прашање, бидејќи Унгарија вчера била единствената земја членка што се спротивставила на испраќањето писмо до Европскиот совет и до Европската комисија со таков предлог.
Унгарскиот премиер Петер Маѓар не се спротивстави на отворањето на првиот кластер за Украина, но претходно
реагираше дека ставањето на брза лента на земјата би испратило погрешна порака до Србија, Албанија, Црна Гора и
Македонија, кои со години работат на членството во Европската унија.

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