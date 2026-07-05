Орбан: Владата на партијата Тиса ја води земјата кон диктатура

Лидерот на унгарската опозициска партија Фидес и поранешен премиер на земјата, Виктор Орбан, денеска ја обвини владата на партијата Тиса дека ја води земјата кон диктатура, по контроверзноста предизвикана од изјавите на поранешниот претседател Јанош Адер за планираната замена на државните функционери.

Орбан на Фејсбук изјави дека Адер се залага за владеење на правото и оцени дека реакциите што следеа по неговите изјави покажуваат „агресија, закани и заплашување“, објави Хирадо.

„Директен пат кон диктатура. Токму тука оди владата на Тиса. Да не дозволиме тоа да се случи“, рече Орбан.

На 2 јули, Адер во подкаст рече дека планираното отстранување на претседателот Тамаш Суљок и други високи функционери би било спротивно на уставот.

На коментарите на Адер реагираше премиерот на земјата, Петер Маѓар, кој го обвини за трошење јавни пари преку Фондацијата за заштита на климата „Сина планета“, која ја раководи тој.

Во таа прилика, Маѓар тврдеше дека фондацијата со години користи значителни јавни средства, додека Адер, според неговите изјави, добива висока месечна членарина и користи други бенефиции финансирани од државата